UGC का डफली बजाकर अनोखा विरोध, सपाई बोले BJP तेरी खैर नहीं और किसी से बैर नहीं!

कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदर्शन करते समाज वादी पार्टी के नेता
UGC के नए नियमों के अलग-अलग तरीकों से चल रहे विरोध के बीच एक वीडियो सहारनपुर से सामने आया है। यहां समाजवादी पार्टी के नेता और युवा जमीन पर बैठकर डफली बजा रहे हैं। डफली बजाकर ये युवा नेता कह रहे हैं कि BJP तेरी खैर नहीं और किसी से बैर नहीं...
ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है। यहां समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी के साथ युवा सपा नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर उन्होंने जमीन पर बैठकर अनोखे तरीके से विरोध किया। महानगर अध्यक्ष ने डफली बजाई और अन्य सपाइयों ने यूजीसी का विरोध करते हुए कहा कि युवा अब जाग गया है और भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया है। प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि युवा रक्त से ही बिजली कड़कती है इतिहास इसका गवाह है।
आगे कहा कि युवा अब तुमसे रूठ गया है। अब लड़ाई आर-पार की होगी। इस युवाओं ने डफली बताजे हुए रागिनी की तर्ज पर अपना विरोध जताया और फिर एक ज्ञापन भी प्रशासनिक अधिकारियों को दिया। इस प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा के बेटे वरिष्ठ सपा नेता कार्कितेय राणा भी मौजूद रहे। अब विरोध के इस अनोखे तरीके का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
