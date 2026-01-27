UGC का डफली बजाकर अनोखा विरोध, सपाई बोले BJP तेरी खैर नहीं और किसी से बैर नहीं!

ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है। यहां समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी के साथ युवा सपा नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर उन्होंने जमीन पर बैठकर अनोखे तरीके से विरोध किया। महानगर अध्यक्ष ने डफली बजाई और अन्य सपाइयों ने यूजीसी का विरोध करते हुए कहा कि युवा अब जाग गया है और भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया है। प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि युवा रक्त से ही बिजली कड़कती है इतिहास इसका गवाह है।