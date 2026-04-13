सीएम योगी मुजफ्फरनगर में करेंगे रोजगार मेले का उद्घाटन, युवाओं के लिए खुलेंगे द्वार

मुजफ्फरनगर के नुमाइश मैदान में योगी आदित्यनाथ जिस रोजगार मेले का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसमे सहारनपुर मंडल के साथ-साथ मेरठ, मुरादाबाद और अलीगढ़ मंडल के युवा इस मेले में सिरकत करेंगे। कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि ये मेला युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा। सरकार युवाओं को कौशल के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। इसी क्रम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया जा रहा है।