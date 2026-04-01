सहारनपुर के गंगोह में गश्त पर निकली पुलिस टीम ने 15 लोगों को किया गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपी पुलिस हिरासत में ( फोटो सहारनपुर पुलिस )
UP Crime सहारनपुर के गंगोह कस्बे में गश्त पर निकली पुलिस टीम ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी को थाने लाकर इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है। पुलिस का कहना है कि ये सभी लोग शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन रहे थे। अब इन्हे पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
पुलिस का कहना है कि आगामी त्यौहारों को देखते हुए क्षेत्र में चेकिंग और गश्त तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सहारनपुर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस की ओर से अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। पुलिस का कहना है कि इसी के मद्देनजर ने चेकिंग अभियान चल रहा है। संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही है। इसी क्रम में ऐसे लोगों की भी निगरानी की जा रही है जो कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसी को तहत गंगोह कस्बे से पुलिस ने एक दो नहीं बल्कि 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाई और फिर इनकी फोटो ग्राफी कराकर शांति भंग की आशंका में इनका चालान कर दिया।
मोनू पुत्र जगपाल निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर, मुबारिक उर्फ भूरा पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, महराज पुत्र जाहिद निवासी मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, कौशर पुत्र जाहिद निवासी मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, सचिन पुत्र नरेश निवासी होली चौक लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर, अकरम पुत्र फयमुद्दीन निवासी मौहल्ला गुलाम साबिर कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, शमीम पुत्र फयमुद्दीन निवासी मौहल्ला गुलाम साबिर कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, आमिर पुत्र मन्जूरा निवासी ग्राम जोगीपुरा हमजागढ़ थाना गंगोह जिला सहारनपुर, सलमान पुत्र तहसीन निवासी मौहल्ला छत्ता कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, विनोद कुमार उर्फ संजय पुत्र रलू निवासी ग्राम बासदेई थाना गंगोह जिला सहारनपुर, अनुज कुमार पुत्र इशम सिह निवाली ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर, विजयपाल पुत्र पीतम सिह निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर, अंकित पुत्र मागेराम निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर, सावन पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर, मगल सिह पुत्र मुल्तान सिह निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
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