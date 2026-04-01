सहारनपुर के गंगोह में गश्त पर निकली पुलिस टीम ने 15 लोगों को किया गिरफ्तार

मोनू पुत्र जगपाल निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर, मुबारिक उर्फ भूरा पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, महराज पुत्र जाहिद निवासी मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, कौशर पुत्र जाहिद निवासी मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, सचिन पुत्र नरेश निवासी होली चौक लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर, अकरम पुत्र फयमुद्दीन निवासी मौहल्ला गुलाम साबिर कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, शमीम पुत्र फयमुद्दीन निवासी मौहल्ला गुलाम साबिर कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, आमिर पुत्र मन्जूरा निवासी ग्राम जोगीपुरा हमजागढ़ थाना गंगोह जिला सहारनपुर, सलमान पुत्र तहसीन निवासी मौहल्ला छत्ता कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, विनोद कुमार उर्फ संजय पुत्र रलू निवासी ग्राम बासदेई थाना गंगोह जिला सहारनपुर, अनुज कुमार पुत्र इशम सिह निवाली ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर, विजयपाल पुत्र पीतम सिह निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर, अंकित पुत्र मागेराम निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर, सावन पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर, मगल सिह पुत्र मुल्तान सिह निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर।