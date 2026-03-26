वीडियो जारी करके ली बहन की हत्या की जिम्मेदारी! बोला मैने मारी गोली

पत्रिका वीडियो की पुष्टि नहीं करती लेकिन यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हत्यारोपी मोंटी राणा ने यह भी कहा है कि बहन को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी इसलिए गुस्से में गोली मार दी। वीडियो के अंत में मोंटी ने कहा कि वह सरेंडर कर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मोंटू ने यह मैसेज देने का प्रयास किया कि उसकी बहन की हत्या के लिए परिवार का कोई भी और व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। बहन को सिर्फ उसने गोली मारी है। अपने भाई को भी बचाते हुए मोंटी ने वीडियो में कहा है कि परिवार के सभी लोग उसे रोक रहे थे। भाई को भी कुछ नहीं पता है सिर्फ वह बहन की हत्या के लिए जिम्मेदार है।