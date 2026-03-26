जल संकट: गाजियाबाद के कई इलाकों में नहीं आ रहा पानी, पेयजल खरीदकर पीने के लिए लोग मजबूर

प्रताप विहार स्थित गंगाजल प्लांट से मुख्य और वितरण पाइपलाइन को बिछा दिया गया है, लेकिन पानी की सप्लाई अभी भी नहीं हुई है। हालही में इसका परीक्षण भी किया गया था और लोग गंगाजल का इंतजार कर रहे हैं। पानी की सप्लाई में देरी होने की वजह से इसी बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों ने भी नाराजगी जताई है। वार्ड-27 के पार्षद नरेश जाटव का कहना है कि हर साल गर्मी में पानी की समस्या बढ़ जाती है और यदि खराब नलकूप ठीक कर दिए जाएं तो काफी राहत मिल सकती है। वहीं कैला भट्टा के वकील अहमद के अनुसार, कई नलकूप खराब होने के कारण लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है।