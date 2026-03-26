26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

जल संकट: गाजियाबाद के कई इलाकों में नहीं आ रहा पानी, पेयजल खरीदकर पीने के लिए लोग मजबूर

Ghaziabad Water Crisis: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पानी संकट गहराता जा रहा है। 30 इलाकों की जांच में 15 नलकूप बंद मिले, कई जगह बिजली कनेक्शन नहीं है, जबकि लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 26, 2026

Water is not coming in many areas Ghaziabad Water Crisis

गाजियाबाद में पानी किल्लत से लोग परेशान

Ghaziabad Water Crisis: दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। एक तरफ बढ़ती गर्मी और दूसरी तरफ प्यास की मार झेल लोग पानी खरीदकर पीने के लिए मजबूर हैं। दरअसल, रविवार को शहर के 30 इलाकों में जांच किया गया, जिसमें पता चला कि 15 नलकूप ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं। इतना ही नहीं कुछ जगहों पर तो बिजली कनेक्शन ही नहीं है। जबकि कई नलकूप खराब स्थिति में हैं। वहीं, नगर निगम का कहना है कि इंदिरापुरम समेत कई क्षेत्रों में नए नलकूपों को जल्द ही चालू कर दिया जाएगा।

आपको बता दें कि विजयनगर जोन में स्थिति बेहद गंभीर है। यहां 16 वार्डों में 30 एचपी के 44 और 5 से 10 एचपी के करीब 190 नलकूप हैं, लेकिन गिरते भूजल स्तर ने समस्या बढ़ा दी है। करीब 350 फीट तक पहुंच चुके भूजल के कारण नलकूप बार-बार खराब हो रहे हैं और पानी उठाने में भी देरी हो रही है। इस वजह से करीब 10 वार्डों में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। महापौर सुनीता दयाल ने इस समस्या के समाधान के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत गंगाजल आपूर्ति परियोजना को मंजूरी दी थी, लेकिन इसका लाभ अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है।

स्थानीय लोगों में नाराजगी

प्रताप विहार स्थित गंगाजल प्लांट से मुख्य और वितरण पाइपलाइन को बिछा दिया गया है, लेकिन पानी की सप्लाई अभी भी नहीं हुई है। हालही में इसका परीक्षण भी किया गया था और लोग गंगाजल का इंतजार कर रहे हैं। पानी की सप्लाई में देरी होने की वजह से इसी बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों ने भी नाराजगी जताई है। वार्ड-27 के पार्षद नरेश जाटव का कहना है कि हर साल गर्मी में पानी की समस्या बढ़ जाती है और यदि खराब नलकूप ठीक कर दिए जाएं तो काफी राहत मिल सकती है। वहीं कैला भट्टा के वकील अहमद के अनुसार, कई नलकूप खराब होने के कारण लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है।

जलकल विभाग का जवाब | Ghaziabad Water Crisis

गाजियाबाद में पानी की किल्लत के सवाल पर महाप्रबंधक जलकल विभाग केपी आनंद ने कहा है कि इंदिरापुरम सहित शहर के कई इलाकों में नए नलकूप स्थापित किए जा चुके हैं और उन्हें जल्द ही चालू कराने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर नलकूप खराब हैं, वहां उनकी मरम्मत के साथ-साथ रीबोरिंग का काम भी कराया जाएगा, ताकि पानी की आपूर्ति सुचारु रूप से बहाल हो सके। इसके अलावा गंगाजल परियोजना को लेकर भी विभाग तेजी से काम कर रहा है और उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर गंगाजल की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

वैशाली में सिलेंडर लीक से भीषण आग, 5 लोग झुलसे, एंबुलेंस से घायलों को पहुंचाया अस्पताल
गाज़ियाबाद
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

drinking water crisis

वाटर क्राइसेस

Published on:

26 Mar 2026 12:38 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / जल संकट: गाजियाबाद के कई इलाकों में नहीं आ रहा पानी, पेयजल खरीदकर पीने के लिए लोग मजबूर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Medicine Price Hike : 1 अप्रैल से दवाएं महंगी, बुखार, दर्द, बीपी, डायबिटीज जैसी हजारों दवाएं, जानिए नया रेट

NPPA to allow Medicine Price Hike, Medicine Price Hike from april 2026, Painkiller, Paracetamol, BP medicine,
स्वास्थ्य

महिला समृद्धि योजना: हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, जानें कौन होगा पात्र और आवेदन का तरीका

Mahila Samriddhi Yojana Delhi
नई दिल्ली

वीडियो जारी करके ली बहन की हत्या की जिम्मेदारी! बोला मैने मारी गोली

Murder
नई दिल्ली

Vande Bharat Worms in Dahi : वंदे भारत में Amul के दही में निकले कीड़े, खराब दही को पहचानने का और क्या है तरीका, जानिए

Vande Bharat Worms in Dahi, Vande Bharat Worms in Amul Dahi, Indian railway, IRCTC,
लाइफस्टाइल

‘रोइए मत, अब वह बेहतर जगह पर है’ हरीश राणा का 13 साल का दर्द खत्म, आंसुओं में डूबी विदाई

After funeral of Harish Rana his father statement came to light
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.