महिला समृद्धि योजना: हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, जानें कौन होगा पात्र और आवेदन का तरीका

Mahila Samriddhi Yojana Update: दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से रेखा गुप्ता सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी ‘महिला समृद्धि योजना’ को लागू करने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। पिछले वर्ष के चुनाव अभियान में मुख्य मुद्दा रही इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस वर्ष सरकार का पूरा ध्यान योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने पर है।