UP Crime दो साल की मासूम को घर से ही उठा ले गई भिखारिन! आगे चलकर भीख मंगवाने की थी प्लानिंग

पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में यह पता चला कि जिस महिला ने बच्ची को चुराया था उसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। जानकारी यह भी मिली कि इस महिला को उसके पति ने छोड़ दिया है और बच्चे भी अब महिला के साथ नहीं रहते। महिला अकेली रहती है और भीख मांगकर गुजारा करती है। फिलहाल पुलिस को यह पता चला है कि महिला ने इस बच्चे को इसलिए चोरी किया था कि वह आगे चलकर उससे भीख मंगवाने का काम करेगी। यह अलग बात है कि पुलिस इस मामले अभी कुछ और नेटवर्क शामिल होने की आशंकाओं पर भी काम कर रही है।