‘रोइए मत, अब वह बेहतर जगह पर है’ हरीश राणा का 13 साल का दर्द खत्म, आंसुओं में डूबी विदाई

हरीश राणा के निधन की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उनके निवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। इस अत्यंत भावुक क्षण में उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और भविष्य में हर मुमकिन सहायता सुनिश्चित करेगी। वहीं, संस्था की सदस्य लवली ने परिवार के इस धैर्य की तारीफ की और कहा कि इस परिवार के लिए पिछले 13 सालों का सफर चुनौतियों से भरा था, इसके बावजूद भी परिजनों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि इस लंबे और कठिन समय में परिवार ने आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेकर अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखा, जो वाकई प्रेरणादायक है।