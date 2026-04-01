सहारनपुर एसपी देहात का तबादला लेकिन पीएम के आने तक नहीं छोड़ेंगे पद

अलीगढ़ में तैनात सहायक पुलिस अधीक्षक मयंक पाठक को सहारनपुर एसपी देहात की कमान सौपी गई है। पिछले छह महीने में सहारनपुर एसपी देहात क्षेत्र में कई वारदात हुई हैं। ऐसे में मयंक पाठक के लिए यह कुर्सी बहुत आसान नहीं होगी। पुराने मामले चुनौती होंगे। इसके साथ ही सहारनपुर पहले से ही संवेदनशील रहा है। ऐसे में नए अधिकारी के लिए देहात क्षेत्र की कुर्सी आसान काम नहीं होगा। ट्रांसफर होने के बाद भी अभी एसपी देहात सागर जैन को रिलीज नहीं किया गया है। 14 अप्रैल को सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। ऐसे में यही कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद ही एसपी देहात को रिलीज किया जाएगा।