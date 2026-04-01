सहारनपुर में निर्माणाधीन ब्रिज से मजदूरों की झोपड़ी पर पलटा बजरी से भरा ट्रक, तीन की मौत दो गंभीर

यह ट्रक पलटा तो बजरी बराबर में सो रहे मजदूरों की झोपड़ी पर जा पलटी और इससे सो रहे मजदूर बजरी के नीचे ही दब गए। इनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह इन्हे बाहर निकाला लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तीन मजदूरों ने दम तोड़ दिया। इनके नाम असगर, इख्तियार और शौकीन पता चले। यह तीनों मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर के रहने वाले थे। असगर और शौकीन यहां एक सप्ताह से काम कर रहे थे और इख्तियार दो दिन पहले ही काम पर आया था। दिनभर की थकान के बाद यह तीनों झोपड़ी ( टिन शेड ) में सो गए थे और सोते हुए ही इनके ऊपर ट्रक गिर गया।