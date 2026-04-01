सहारनपुर में बाइक से स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

ऐसा करके पुलिस ने एक संदेश देने की कोशिश की है। पुलिस ने उन युवकों को और बाइकर्स को संदेश दिया है जो सार्वजनिक स्थानों पर स्टंट करने लगते हैं और लोगों की परवाह नहीं करते। ऐसे लोग नहीं सोचते कि उनके इस कृत्य से दूसरे लोगों को हानि पहुंच सकती है किसी की जान को खतरा पैदा हो सकता है। पकड़े गए आरोपी युवक ने अपना नाम जुबेर पुत्तीर दिलशाद निवासी गांव बालू बताया है। तीतरों थाना पुलिस ने ही इसके खिलाफ कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर जिला पुलिस की सोशल सेल की ओर से इस कार्रवाई सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थल पर स्टंट करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।