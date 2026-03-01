पुलिस दरोगा भर्ती के लिए आधार कार्ड में कम करवाई उम्र, जानिए कैसे पकड़ा गया

UP Police मेरठ में पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए एक युवक ने आधार कार्ड में अपनी उम्र कम करवा ली। इसने एक दो नहीं बल्कि पूरे दस साल उम्र करवाई तो इसे देखकर सुरक्षाकर्मियों को शक हुआ। इस पर आरोपी को आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा गया तो आधार में उम्र परीक्षा के मुताबिक थी लेकिन जब मौके पर ही आधार कार्ड की E-KYC कराई गई तो पता चला कि आरोपी ने डुप्लीकेट आधार कार्ड बना रखा था। असली आधा कार्ड में उम्र दस साल अधिक थी।