16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

पुलिस दरोगा भर्ती के लिए आधार कार्ड में कम करवाई उम्र, जानिए कैसे पकड़ा गया

UP Police मेरठ में पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए एक युवक ने आधार कार्ड में अपनी उम्र कम करवा ली। इसने एक दो नहीं बल्कि पूरे दस साल उम्र करवाई तो इसे देखकर सुरक्षाकर्मियों को शक हुआ। इस पर आरोपी को आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा गया तो आधार में उम्र [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Mar 16, 2026

Meerut Police

पुलिस अधीक्षक यातायात मेरठ ( फोटो स्रोत मेरठ पुलिस)

UP Police मेरठ में पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए एक युवक ने आधार कार्ड में अपनी उम्र कम करवा ली। इसने एक दो नहीं बल्कि पूरे दस साल उम्र करवाई तो इसे देखकर सुरक्षाकर्मियों को शक हुआ। इस पर आरोपी को आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा गया तो आधार में उम्र परीक्षा के मुताबिक थी लेकिन जब मौके पर ही आधार कार्ड की E-KYC कराई गई तो पता चला कि आरोपी ने डुप्लीकेट आधार कार्ड बना रखा था। असली आधा कार्ड में उम्र दस साल अधिक थी।

चेहरे से लग रही थी अधिक उम्र ( UP Police )

इस गड़बड़ी पर फर्जी अभ्यर्थी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसने पूछने पर अपना नाम मोनू पुत्र छोटे सिंह निवासी मुरादाबाद बताया। मेरठ कॉलेज मेरठ में इसकी परीक्षा होनी थी। यह परीक्षा स्थल पर पहुंचा तो इसे देखकर परीक्षा की स्थल पर लगाए गए सुरक्षाकर्मियों को शक हुआ। शक होने पर सुरक्षाकर्मियों ने कहा कि अपना आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा। जो आधार कार्ड आरोपी ने दिखाया उसमे उम्र परीक्षा के लिए ठीक थी लेकिन चेहरे से वह अधिक उम्र का लग रहा था।

अधार कार्ड में गड़बड़ी करने वाले पर भी गिरेगी गाज

पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया कि शक होने पर युवक के आधार कार्ड की जांच कराई गई तो पता चला कि उसकी उम्र दस साल कम दिखाई गई है। असली आधार कार्ड दूसरा था। केवाइसी होने पर असली आधार कार्ड का डाटा स्क्रीन पर आ गया। पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है कि इसने कहां पर और कैसे आधार कार्ड में गड़बड़ी कराई थी। पुलिस का कहना है कि जिस केंद्र से आरोपी ने अपने आधार कार्ड में हेरा-फेरी कराई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Mar 2026 11:11 pm

Published on:

16 Mar 2026 11:09 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / पुलिस दरोगा भर्ती के लिए आधार कार्ड में कम करवाई उम्र, जानिए कैसे पकड़ा गया

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सांसद इमरान मसूद की लोकसभा में मांग, शाकम्भरी देवी के नाम से हो सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम

Saharanpur MP
नई दिल्ली

शादी करो और टैक्स बचाओ! राघव चड्ढा ने संसद में पेश किया ‘जॉइंट ITR’ का अनोखा आइडिया

raghav chadha joint itr formula save income tax after marriage
नई दिल्ली

‘हरीश राणा को महसूस न हो कि जानबूझकर…,’ AIIMS की डॉक्टर का ताजा बयान, कहा- उसे किसी तरह की पीड़ा न हो

Latest statement of AIIMS doctor regarding Harish Rana euthanasia
नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में मौसम हुआ सुहावना: तापमान में भारी गिरावट, अगले हफ्ते फिर बूंदाबांदी के आसार

delhi ncr weather update rain temperature drop aqi improvement
नई दिल्ली

‘हत्यारों का वही हाल हो जो योगी राज में होता है’, मृतक तरुण की मां ने बिलखते हुए सरकार से लगाई न्याय की गुहार

Mother victim in Uttam Nagar murder case in Delhi pleads for justice
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.