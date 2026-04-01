गाजियाबाद के निवाड़ी में डरकर पुलिस की गाड़ी से कूदकर भागा युवक ट्रक की चपेट में आया

घटना निवाड़ी थाना क्षेत्र की है। सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर भाष्कर वर्मा ने बताया कि निवासी थाना पुलिस की एक टीम रात्रि गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए उन्होंने देखा कि एक युवक शराब के नशे में हैं और सड़क किनारे पड़ा हुआ है। यह भी देखा कि युवक के मामूली चोट आई हुई हैं। इस पर पुलिसकर्मियों ने इस युवक को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और नजदीकी सराकरी अस्पताल ले गए। वहां से युवक भाग गया और एक ट्रक के नीचे आ गया। दूसरी बार इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 25 वर्षीय युवक को अस्पताल भर्ती कराया गया है।