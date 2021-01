जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, 6.50 लाख सरकारी वाहनों के बेड़े को इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलेंगे

वाशिंगटन। अमरीका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को बड़ी घोषणा की है। उन्होंने शपथ ली है कि अमरीका के सरकारी वाहनों के दस्ते को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया जाएगा। नए राष्ट्रपति प्रशासन ने क्लीन एनर्जी के अपने लक्ष्य को पाने के लिए करीब 6.50 लाख अमरीकी सरकारी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने की बात कही है।

जो बाइडेन ने सोमवार को कहा, "संघीय सरकार के पास वाहनों का एक बहुत बड़ा बेड़ा है, जिसे हम अमरीका में बनाए जाने वाले स्वच्छ इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने जा रहे हैं, और इन्हें अमरीकी श्रमिकों द्वारा बनाया गया है।"

इसके अलावा बाइडेन ने उन नियमों की भी आलोचना की जिनमें अमरीका सरकार द्वारा खरीदे जाने वाहनों का अमरीका में निर्मित होना जरूरी था, भले ही चाहे इनमें ज्यादातर पुर्जे गैर-अमरीकी देशों के लगे हुए हों।

This afternoon, I’m taking action to ensure the future is made in America by all of America’s workers. Tune in. https://t.co/zyGtHwqFmj

बाइडेन ने कहा कि वह उन "कमियों" को भी बंद कर देंगे जो कि अमरीका निर्मित वाहनों के लिए विदेशों में निर्मित इंजन, स्टील और ग्लास जैसे प्रमुख भागों को बनाने की अनुमति देता है।

हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बात पर तुरंत उन सवालों के जवाब नहीं दिए कि बाइडेन ने वर्तमान वाहनों को बदलने के लिए कब तक की समयसीमा तय की है। अनुमान लगाया गया है कि वाहनों के इस बेड़े को बदलने के लिए 20 अरब अमरीकी डॉलर या इससे ज्यादा की लागत आ सकती है।

बता दें कि सोमवार को बाइडेन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया "Buy America" (अमरीकी चीजें ही खरीदें) एग्जीक्यूटिव आदेश इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को निर्देशित नहीं करता है।

I believe there’s no greater economic engine in the world than the hard work and ingenuity of the American people. Today’s Buy American Executive Order will invest in the future of American industry and ensure workers are treated with the dignity and respect they deserve. pic.twitter.com/WzaMJgDCNW