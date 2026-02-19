वर्वेसमी ने जुटाए सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन क्षेत्र में 10 मिलियन डॉलर

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रमुख उद्योगपतियों, वैश्विक शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के एक रणनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें विशेष रूप से विनिर्माण इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी (एमईटी) इकोसिस्टम के लिए भारत की एआइ प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए इसे अपनाने, कौशल विकास और समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026 में यह बैठक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (एमईआईटीवाई) के नेतृत्व में नैमटैक की ओर से क्यूरेट की गई थी। इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (आईआईटी-एम) और अन्य जाने-माने विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक समुदाय के साथ-साथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, डेल टेक्नोलॉजीज़, सिस्को इंडिया, हिताची इंडिया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉकवेल ऑटोमेशन, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, पेपाल, और इंटेल जैसी इंडस्ट्रीज़ के सी-सूट अधिकारी भी शामिल हुए। उद्योग-शैक्षणिक समुदाय-सरकार की चर्चा में एआइ को भारत के औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन, प्रतिस्पर्धात्मकता और नवोन्मेष के एक बुनियादी प्रवर्तक के तौर पर उजागर किया गया। मंत्री वैष्णव ने एआइ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर श्वेतपत्र संकल्पना जारी की।