AI Impact Summit: अब उड़कर जाएंगे ऑफिस, जाम से मिलेगा आराम…हवाई टैक्सी देखकर हैरान हुए लोग

आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट में हॉल नंबर चार में भीड़ के बीच एक छोटी, हल्की और पूरी तरह बिजली से चलने वाली हवाई टैक्सी का मॉडल प्रदर्शित किया गया। बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इस टैक्सी के प्रयोग से लोग घंटों की जाम से बच सकते हैं। वहीं, स्टॉल पर मौजूद कंपनी की ब्रांड और डिजाइन एसोसिएट अनुष्का यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हवाई टैक्सी ट्रैफिक जाम में फंसी एंबुलेंस जैसी आपात सेवाओं के लिए भी कारगर साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस हवाई टैक्सी को खास तौर पर उन यात्रियों को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है, जिन्हें शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कम समय में पहुंचना होता है। अनुष्का के मुताबिक, आने वाले समय में इसका इस्तेमाल न सिर्फ यात्री परिवहन बल्कि आपातकालीन सेवाओं और माल ढुलाई के लिए भी किया जा सकता है।