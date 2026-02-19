19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

AI Impact Summit: अब उड़कर जाएंगे ऑफिस, जाम से मिलेगा आराम…हवाई टैक्सी देखकर हैरान हुए लोग

AI Impact Summit: हॉलीवुड फिल्मों जैसी उड़ने वाली टैक्सी अब हकीकत बनने जा रही है। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में दिखाई गई इस हवाई टैक्सी ने लोगों को चौंका दिया है, जिससे भविष्य में भारत में ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 19, 2026

AI Impact Summit Electric Air Taxi

AI Impact Summit: आपने हॉलीवुड की फिल्मों में उड़ने वाली टैक्सी देखी होगी। कुछ विशेष लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अब GFX वाली फिल्म नहीं बल्कि वास्तव में इस टैक्सी का प्रयोग भविष्य में भारत के लोग करने वाले हैं। कह सकते हैं कि इसको लॉन्च करने के बाद से लोगों को घंटों की ट्रैफिक से आजादी मिल सकती है। दरअसल, भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में एक ऐसी उड़ने वाली टैक्सी दिखाई दी गई, जिसे देखकर लोग हैरान हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट में हॉल नंबर चार में भीड़ के बीच एक छोटी, हल्की और पूरी तरह बिजली से चलने वाली हवाई टैक्सी का मॉडल प्रदर्शित किया गया। बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इस टैक्सी के प्रयोग से लोग घंटों की जाम से बच सकते हैं। वहीं, स्टॉल पर मौजूद कंपनी की ब्रांड और डिजाइन एसोसिएट अनुष्का यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हवाई टैक्सी ट्रैफिक जाम में फंसी एंबुलेंस जैसी आपात सेवाओं के लिए भी कारगर साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस हवाई टैक्सी को खास तौर पर उन यात्रियों को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है, जिन्हें शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कम समय में पहुंचना होता है। अनुष्का के मुताबिक, आने वाले समय में इसका इस्तेमाल न सिर्फ यात्री परिवहन बल्कि आपातकालीन सेवाओं और माल ढुलाई के लिए भी किया जा सकता है।

इस टैक्सी के फायदे

यह हवाई टैक्सी पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि इससे किसी तरह का धुआं या प्रदूषण नहीं निकलता। कम जगह में उड़ान भरने और उतरने की क्षमता के कारण यह शहरी इलाकों के लिए बेहद उपयुक्त मानी जा रही है। तेज रफ्तार के चलते यात्रियों को कम समय में सफर पूरा करने में मदद मिलेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सड़क पर लगने वाले जाम से पूरी तरह राहत मिल सकेगी।

हवाई टैक्सी की खासियत

इस उड़न वाहन को जमीन पर उड़ान और लैंडिंग के लिए केवल 8 × 10 मीटर के छोटे से क्षेत्र की जरूरत होती है। एक बार चार्ज होने पर यह करीब 110 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकती है, जबकि इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। क्षमता की बात करें तो इसमें 1 पायलट और 2 यात्री या फिर 200 किलोग्राम तक का वजन आसानी से ले जाया जा सकता है।

किसने बनाई यह उड़न गाड़ी?

यह आधुनिक हवाई टैक्सी एक निजी टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा विकसित की गई है, जिसे भविष्य की शहरी परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि आने वाले समय में यह तकनीक यात्री परिवहन के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं और माल ढुलाई में भी अहम भूमिका निभाएगी।

ये भी पढ़ें

AI समिट में शामिल नहीं होंगे बिल गेट्स, बड़ी वजह आई सामने
राष्ट्रीय
बिल गेट्स, Bill Gates,India AI Impact Summit,Gates Foundation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India AI Impact Summit 2026

Published on:

19 Feb 2026 12:30 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / AI Impact Summit: अब उड़कर जाएंगे ऑफिस, जाम से मिलेगा आराम…हवाई टैक्सी देखकर हैरान हुए लोग

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

India AI Impact Summit 2026

Unnao Custodial Death Case: कुलदीप सिंह सेंगर और सीबीआई समेत सभी दोषियों को नोटिस, सजा बढ़ाने की मांग पर कोर्ट सख्त

Notice to all the accused including Kuldeep Singh Sengar and CBI
नई दिल्ली

नौकरियां खा जाएगा AI? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बोले- तकनीक से डरने की…

India AI Impact Summit 2026
राष्ट्रीय

फ्रांस के राष्ट्रपति ने लगाया ‘जय हो’ का नारा, एआई समिट में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की उठाई मांग

India AI Impact Summit 2026
टेक्नोलॉजी

वर्वेसमी ने जुटाए सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन क्षेत्र में 10 मिलियन डॉलर

नई दिल्ली

सावन में नॉनवेज …रमजान में भी बंद हो शराब की दुकान, दिल्ली में ओवैसी की AIMIM ने की मांग

Owaisi AIMIM demands liquor ban in Delhi on ramadan
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.