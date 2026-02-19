19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

नई दिल्ली

सावन में नॉनवेज …रमजान में भी बंद हो शराब की दुकान, दिल्ली में ओवैसी की AIMIM ने की मांग

AIMIM : रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही AIMIM ने मांग की है कि दिल्ली में रमजान के दौरान सभी शराब की दुकानों को बंद किया जाए। पार्टी का तर्क है कि जब सावन में नॉनवेज दुकानों पर रोक लगाई जाती है, तो रमजान में भी धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 19, 2026

Owaisi AIMIM demands liquor ban in Delhi on ramadan

AIMIM: मुस्लिमों का रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है। अब एक महीने रोजा रखने और अल्लाह की इबादत करने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा। पहले रोजा के दिन ही ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मांग की है कि दिल्ली में रमजान के दौरान सभी शराब की दुकानें बंद की जाएं। इसके पीछे का तर्क दिया है कि सावन में भी नॉनवेज की दुकानों को बंद कराया जाता है।

आपको बता दें कि AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शोएब जम‌ई ने एक्स पर ट्वीट किया है और उन्होंने दिल्ली सरकार से अपील की है कि रमजान के दौरान राजधानी में सभी शराब की दुकानों को बंद किया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री व खपत पर सख्त पाबंदी लगाई जाए। उनका कहना है कि जिस तरह सावन के महीने में नॉनवेज दुकानों को बंद कर धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है, उसी तरह रमजान के पवित्र महीने में भी मुस्लिम समुदाय की आस्था और भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे धार्मिक समानता और आपसी सौहार्द से जोड़ते हुए सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है।

पीएम मोदी ने दीं शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुस्लिम समुदाय को रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “रमजान मुबारक। यह पवित्र महीना हमारे समाज में एकता की भावना को और मजबूत करे। हर तरफ शांति और खुशहाली का माहौल बने।” प्रधानमंत्री के इस संदेश को आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है।

राहुल गांधी ने दी मुबारकबाद

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “रमजान मुबारक। यह महीना सभी के लिए शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है।” राहुल गांधी के इस संदेश को भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बताया जा रहा है।

दिल्ली में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, 32 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान, IMD की बड़ी भविष्यवाणी
नई दिल्ली
Delhi weather Update Rain Prediction meteorological department in NCR And Other States

Published on:

19 Feb 2026 10:57 am

नई दिल्ली

वर्वेसमी ने जुटाए सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन क्षेत्र में 10 मिलियन डॉलर

नई दिल्ली

पीएम मोदी ने किया ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026’ का उद्घाटन, एआई को बताया रोजगार का बड़ा अवसर

Prime Minister Narendra Modi at India AI Impact Summit 2026
राष्ट्रीय

हिंदू पुलिस अफसर की हत्या का आरोपी बांग्लादेशी नेता दिल्ली से गिरफ्तार, बड़ी साजिश हुई नाकाम

राष्ट्रीय

Encounter रिकवरी के दौरान 25 हजारी ने पुलिस पर कर दी फायरिंग

encounter in muzaffarnagar
नई दिल्ली

Cyber Crime ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले सावधान, सहारनपुर में 1.31 करोड़ ठगे

Cyber Police
नई दिल्ली
