सावन में नॉनवेज …रमजान में भी बंद हो शराब की दुकान, दिल्ली में ओवैसी की AIMIM ने की मांग

आपको बता दें कि AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शोएब जम‌ई ने एक्स पर ट्वीट किया है और उन्होंने दिल्ली सरकार से अपील की है कि रमजान के दौरान राजधानी में सभी शराब की दुकानों को बंद किया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री व खपत पर सख्त पाबंदी लगाई जाए। उनका कहना है कि जिस तरह सावन के महीने में नॉनवेज दुकानों को बंद कर धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है, उसी तरह रमजान के पवित्र महीने में भी मुस्लिम समुदाय की आस्था और भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे धार्मिक समानता और आपसी सौहार्द से जोड़ते हुए सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है।