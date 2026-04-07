किडनी कांड के आरोपी दोनों डॉक्टरों का नोटों के बेड लेटे हुए वीडियो वायरल

कानपुर के चर्चित किडनी कांड में दो चिकित्सकों के नाम सामने आए थे। इनमें से एक चिकित्सक डॉक्टर परवेज को तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी लेकिन दूसरा आरोपी डॉक्टर अफजल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी तक पुलिस डॉक्टर अफजल का पता नहीं लगा पाई है कि वह कहां पर छिपा हुआ है। डॉक्टर परवेज की गिरफ्तारी के बाद अब दोनों डॉक्टर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। माना जा रहा है कि यह दोनों की पुरानी वीडियो है। वीडियो में डॉक्टर परवेज एक गड्डी उठाता है और अपने चेहरे पर नोटों से हवा करता है। कमरे के हाल-भाव और कपड़े देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि यह वीडियो गर्मी के दिनों का है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पड़ताल तेज कर दी है। उधर मेरठ पुलिस के साथ-साथ कानपुर पुलिस भी वीडियो की जांच कर रही है।