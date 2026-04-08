‘रेप करके बेटी को 16वीं मंजिल से फेंक दिया,’ पिता ने कहा- पुलिस जानबूझकर बता रही सुसाइड

Ghaziabad suicide case: गाजियाबाद में 7 अप्रैल की सुबह हुई एक दिल दहला देने वाली घटना में 18 वर्षीय छात्रा की 16वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा ने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा दी थी और वह यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर अपना भविष्य संवारने का सपना देख रही थी। जहां एक ओर पुलिस प्राथमिक तौर पर इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, वहीं मृतका के पिता ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी बेटी के साथ पहले गलत काम किया गया और फिर अपराध को हादसे का रूप देने के लिए उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया।