‘भाजपा और आरएसएस को बताया जहरीला सांप’, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर सियासी घमासान

Kharge statement controversy: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस से शिकायत की है। जानकारी के अनुसार इस बयान को लेकर दिल्ली भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से मिला है। इस पूरे मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि असम में चुनाव प्रचार के दौरान खरगे ने बीजेपी की तुलना सांप से की। इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है और दोनों दल आमने-सामने नजर आ रहे हैं।