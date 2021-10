Vivo X70 Pro और Vivo X70 Pro+ भारत में हुए लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी वीवो (Vivo) समय-समय पर भारतीय मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करता रहता है। हाल ही में शाओमी ने भारत में 2 नए 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। इनके नाम Vivo X70 Pro और Vivo X70 Pro+ हैं। ये वीवो की X70 सीरीज़ के नए स्मार्टफोन्स हैं।

Vivo India ने ट्वीट करके X70 सीरीज़ के नए स्मार्टफोन्स लॉन्च की जानकारी दी।

Welcome #PhotographyRedefined in your life!​

Pre-book your #vivoX70Series today and avail exciting offers.



