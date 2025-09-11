क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा होगा एकाधिकार!

दरअसल, क्रिटिकल मिनरल्स तेजी से 21वीं सदी का ईंधन बन रहे हैं। ये खनिज दुर्लभ होने के साथ रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं और देशों के बीच इन पर तीखी प्रतिस्पर्धा है। इन्हीं पर आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव टिकी है—चाहे वो बैटरी हों, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल या रक्षा उपकरण। दूसरी ओर, भारत ने बड़े जलवायु लक्ष्य तय किए हैं। इनमें उत्सर्जन तीव्रता 45 फीसदी घटाना, 2030 तक आधी बिजली उत्पादन क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने के साथ 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन तक पहुंचाना शामिल है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एनसीएमएम कार्य कर रहा है। इसके तहत मई क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में 21 पेटेंट और जून में 41 और पेटेंट दाखिल किए गए। इनमें से कुल 10 पेटेंट को मंजूरी मिली है। यह अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और उन्नत अनुप्रयोगों पर केंद्रित रिसर्च और डवलपमेंट में बढ़ते जोर को दर्शाता है।