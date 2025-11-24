Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

मौसम का फिर बदलेगा मिजाज, 25-26-27-28-29-30 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में अलर्ट

IMD Alert: मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 25 से 28 नवंबर तक कुछ राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। जबकि कुछ राज्यों में शीतलहर के प्रभाव में बढ़ोतरी होगी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 24, 2025

weather change again heavy rain expected on 25, 26, 27, and 28 November multiple states imd alert

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। फोटो: IANS

IMD Alert: उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान लगातार लुढ़क रहा है। इसके चलते शाम ढलते ही ठंड का असर दिखना शुरू हो जाता है। इसी बीच मौसम विभाग ने फिर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि यह चेतावनी केवल कुछ राज्यों के लिए है, जबकि अन्य राज्यों में शीतलहर को लेकर भविष्यवाणी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा समय में मलेशिया और उससे सटे मलक्का स्ट्रेट के ऊपर एक निम्न दबाव का स्पष्ट क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटों में इसके दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक अवदाब में बदलने की संभावना है। इसके चलते कुछ राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी।

इन राज्यों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग (IMD) के लेटेस्ट पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 25 नवंबर के दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के आसपास समेत कोमोरिन में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके चलते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 25 से 29 नवंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु में 25-27, केरल और माहे में 24-26, लक्षद्वीप में 24, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 29 नवंबर को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु में 24 और 28-30 नवंबर, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना है।

अब जानिए दिल्ली-एनसीआर का हाल

बात अगर दिल्ली-एनसीआर की करें तो मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 25 से 30 नवंबर के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान दिन में हल्की धुंध जरूर छा सकती है। दिन का तापमान लगभग 22-25 डिग्री और रात का तापमान लगभग 11-12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बात अगर हवा की गुणवत्ता की करें तो इस दौरान दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। यानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अब बेहद खराब की ओर बढ़ रही है।

हरियाणा और पंजाब का भी जानें हाल

मौसम विभाग के लेटेस्ट पूर्वानुमान के अनुसार, 30 नवंबर तक हरियाणा में भी एक्यूआई लेवल बहुत खराब रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 22-26 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 10-12 डिग्री रहने की संभावना है। बात अगर पंजाब की करें तो 25-30 नवंबर तक हल्की धुंध के साथ सुबह ठंडी और दिन सुहावने होंगे, लेकिन यहां भी एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। पंजाब में अधिकतम तापमान 23-25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6-10 डिग्री रहने की संभावना है।

राजस्‍थान और मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्‍थान में अगले एक सप्ताह तक ज्यादातर दिनों में धूप रहेगी और मौसम में भी गर्मी का अहसास होगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 27–29 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 12–14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। यानी IMD के अनुसार, राजस्‍थान का मौसम अगले एक सप्ताह तक शुष्क और स्थिर रहने वाला है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 25-30 नवंबर के बीच दिन में हल्की धूप के धुंध वाला मौसम रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 26–27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11–15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

रात में टिफिन देने पहुंची लड़की के साथ हैवानियत! आरोपी के कबूलनामे पर पुलिस हैरान
नई दिल्ली
tiffin deliver girl rape and murder in Delhi Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

IMD latest forecast

weather alert

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

24 Nov 2025 06:06 pm

Published on:

24 Nov 2025 06:05 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मौसम का फिर बदलेगा मिजाज, 25-26-27-28-29-30 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

पद संभालते ही आया ‘अर्जेंट मामला’, नए सीजेआई बोले-एक दिन पहले बताइए, तब करेंगे विचार

Supreme Court Chief Justice Surya Kant first hearing shocks lawyer in Delhi
नई दिल्ली

लाल सलाम, लाल सलाम पर भड़के कानून मंत्री, बोले-ये जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा

Delhi India Gate Pollution Protest BJP Law Minister Kapil Mishra statement
नई दिल्ली

CJI Surya Kant : सीजेआई बने सूर्यकांत, रोहतक से की लॉ की पढ़ाई, जानिए किन ऐतिहासिक मामलों में दिए फैसले

New CJI Surya Kant
राष्ट्रीय

‘माड़वी हिड़मा अमर रहे’, ‘हर घर से चारू निकलेगा’ के नारे लगाए, प्रदूषण की आड़ में इंडिया गेट पर किया दंगा

protest at india gate
राष्ट्रीय

Delhi Blast: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर ने हड़प ली जमीन? टेरर फंडिंग के बाद एक और आरोप ने मचाई खलबली

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.