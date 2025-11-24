मौसम का फिर बदलेगा मिजाज, 25-26-27-28-29-30 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में अलर्ट

IMD Alert: उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान लगातार लुढ़क रहा है। इसके चलते शाम ढलते ही ठंड का असर दिखना शुरू हो जाता है। इसी बीच मौसम विभाग ने फिर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि यह चेतावनी केवल कुछ राज्यों के लिए है, जबकि अन्य राज्यों में शीतलहर को लेकर भविष्यवाणी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा समय में मलेशिया और उससे सटे मलक्का स्ट्रेट के ऊपर एक निम्न दबाव का स्पष्ट क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटों में इसके दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक अवदाब में बदलने की संभावना है। इसके चलते कुछ राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी।