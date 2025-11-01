मौसम का बदला मिजाज! अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में IMD अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में पूर्वी भारत और पश्चिमी तट पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके तहत 1 नवंबर को बिहार के उत्तरी और पूर्वी जिलों (जैसे पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया) में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, साथ ही गरज और बिजली चमकने की चेतावनी भी है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 1 और 2 नवंबर को गरज और बिजली के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, खासकर तटीय और उप-हिमालयी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव ज्यादा होगा।