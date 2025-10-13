दिल्ली-एनसीआर में 14 अक्टूबर से बदलेगी आबोहवा! मानसून वापसी संग ठंड की एंट्री पर IMD की भविष्यवाणी

Weather Changes: दिल्ली-एनसीआर से मानसून की वापसी के साथ ठंड की एंट्री पर मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी की है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार ला नीना के चलते दिल्ली-एनसीआर में सर्दी का असर जल्दी दिखने लगेगा। इसके साथ ही दिल्‍ली-एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ ही हवा में घुलता जहर प्रशासन और लोगों की चिंता बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ही राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के पार पहुंच गया है, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। हालांकि रविवार को लगातार चली हवाओं ने स्थिति में कुछ सुधार जरूर किया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि 14 अक्टूबर के बाद हालात और गंभीर हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने यह बात केंद्र सरकार के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के आंकड़ों के आधार पर कही है, जिसके अनुसार, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ही पराली जलाने का हिस्सा दिल्ली के प्रदूषण में मामूली रूप से बढ़कर 0.8% तक पहुंच गया है, जबकि शनिवार को यह 0.4% था।