पुलिसकर्मी को नंगा करके पीटने वालों पर बड़ा एक्शन, अब तक 3 गिरफ्तार गांव में PAC तैनात

गांव में गश्त करती पुलिस ( फोटो स्रोत मेरठ पुलिस )
Crime : मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के गांव सठला में दबिश देने गई पुलिस टीम को बंधक बनाकर पीटने, पिस्टल छीन लेने और गाड़ी तोड़ने के बाद कपड़े तक फाड़ देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में ग्रामीणों के आरोप पर एसएसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर इनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है। इसी के साथ ग्रामीणों पर भी एक्शन शुरू हो गया है। अभी तक इस मामले में तीन ग्रामीणों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है और ड्रोन कैमरे से गांव मकानों की छत की भी निगरानी की जा रही है।
मंगलवार को मवाना थाने पर तैनात दो दरोगा और एक सिपाही साठला गांव में गए थे। आरोप है कि इनमें से एक ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी और इसके पास देशी पिस्टल थी। ग्रामीणों ने इसे पकड़ लिया और मारपीट कर दी। पुलिसकर्मी के कपड़े भी फाड़ दिए गए। बिना वर्दी के प्राइवेट गाड़ी से आए पुलिसकर्मी पर अपहरण और उगाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने वीडियो बनाई और इसे इतना पीटा कि हाछ तक तोड़ दिया। इस घटना को पुलिस ने रातभर छिपाए रखा लेकिन अगले दिन इसक घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी अद्धनग्न अवस्था में दिखाई देता और ग्रामीणों से हाथ जोड़कर छोड़ दिए जाने की भीख मांग रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला खुल गया। मामला खुलने पर मेरठ एसएसपी विपिन ताड़ा ने तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए इनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी। प्राथमिक पड़ताल में यह बात सामने आई कि इन्होंने अपने उच्च अधिकारी को गांव में दबिश देने के लिए जाने की सूचना नहीं दी थी। इस पर तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है।
वायरल वीडियो को देखने से पता चलता है कि ग्रामीणों ने वीडियो यह दिखाने के लिए बनाई कि पुलिसकर्मी से देशी तमंचा मिला है और वह बिना वर्दी के है। इस वीडियो का एक दूसरा पहलू ये भी है कि इसी वीडियो में दो पुलिसकर्मी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। इससे यह साफ हो गया है कि ग्रामीणों ने इस पुलिसकर्मियों को पहचान लिया था। पहचान लेने के बावजूद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी को बुरी तरह से पीटा और कानून को हाथ में लिया। इतना ही नहीं वीडियो देखने से साफ पता चल रहा है कि ग्रामीणों के चेहरों पर पुलिस या खाकी का कोई खौफ नहीं दिख रहा। इससे साफ है कि ग्रामीणों ने भी हमला किया है। इसी आधार पर अब गांव वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। फिलहाल गांव में PAC बल तैनात कर दिया गया है। तीन ग्रामीणों के हिरासत में लिया जा चुका है। इसके साथ ही ड्रोन से गांव में निगरानी का जा रही है।
इस मामले में पुलिस अभी तक मुख्य हमलावर आरोपी ताल्हा, अब्दुल कादिर और गुलाब को गिरफ्तार कर चुकी है। इनके अलावा अन्य की तलाश की जा रही है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने फोर्स के साथ गांव में सर्च ऑपरेशन चलाते हुए फ्लैग मार्च भी किया। इससे हमलावर आरोपियों में हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफसरों का कहना है कि किसी भी हमलावर आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
