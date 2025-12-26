पुलिसकर्मी को नंगा करके पीटने वालों पर बड़ा एक्शन, अब तक 3 गिरफ्तार गांव में PAC तैनात

मंगलवार को मवाना थाने पर तैनात दो दरोगा और एक सिपाही साठला गांव में गए थे। आरोप है कि इनमें से एक ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी और इसके पास देशी पिस्टल थी। ग्रामीणों ने इसे पकड़ लिया और मारपीट कर दी। पुलिसकर्मी के कपड़े भी फाड़ दिए गए। बिना वर्दी के प्राइवेट गाड़ी से आए पुलिसकर्मी पर अपहरण और उगाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने वीडियो बनाई और इसे इतना पीटा कि हाछ तक तोड़ दिया। इस घटना को पुलिस ने रातभर छिपाए रखा लेकिन अगले दिन इसक घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी अद्धनग्न अवस्था में दिखाई देता और ग्रामीणों से हाथ जोड़कर छोड़ दिए जाने की भीख मांग रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला खुल गया। मामला खुलने पर मेरठ एसएसपी विपिन ताड़ा ने तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए इनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी। प्राथमिक पड़ताल में यह बात सामने आई कि इन्होंने अपने उच्च अधिकारी को गांव में दबिश देने के लिए जाने की सूचना नहीं दी थी। इस पर तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है।