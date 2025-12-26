UGC नियम में बदलाव: प्रोफेसरों की भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती, सिर्फ इंटरव्यू से नहीं होगी नियुक्ति

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने UGC दिशानिर्देशों की धारा 4.1.I.B को पूरी तरह रद्द नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि मौजूदा रूप में यह प्रावधान मनमानेपन की संभावना पैदा करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के विपरीत है। इसी कारण अदालत ने कहा कि इस धारा की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन को वैध न माना जाए। अदालत ने कहा, “धारा 4.1.I.B को अपने आप में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे इस रूप में नहीं समझा जा सकता कि यह पूरी तरह असंरचित, बिना किसी दिशा-निर्देश के और केवल इंटरव्यू आधारित चयन प्रक्रिया को वैध ठहराती है। ऐसा कोई भी अर्थ चयन को मनमानी के दायरे में ले जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेगा।” कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिव्यांग व्यक्तियों (PwBD) के लिए आरक्षित किसी पद को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता।