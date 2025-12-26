दिल्ली के लिए वरदान है अरावली, अगर नष्ट हुई तो क्या बचेगी राजधानी? जानिए क्यों है यह पर्वत जीवनरेखा

अरावली पर्वत राजधानी के लिए दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में एक योद्धा की तरह ढाल बनकर सदियों से खड़ा है। हर साल सर्दियों में भले ही यहां धुंध जमा हो जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में राजस्थान के मरुस्थल से आने वाली तपती हवा और रेत के कणों को दिल्ली में घुसने से पहले अरावली पर्वत का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, अगर अरावली नहीं होती तो पूरा दिल्ली कुछ सालों में रेगिस्तान में तब्दील हो जाता। अरावली धाक जमा कर खड़ी है तभी घने जंगल और ऊंची पहाड़ियां रेगिस्तान बनने से बची हुई हैं। इसी पर्वत की वजह से राजधानी के आस-पास के इलाके आपको हरे-भरे नजर आते हैं। इतना ही नहीं जब बारिश होती तो यही पहाड़ियां पानी सोखकर पानी के स्तर को बनाए रखती है। जो बाद में दिल्ली-एनसीआर के पानी की जरूरतों को भी पूरा करता है।