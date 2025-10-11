Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

पुलिस को भटकती मिली 30 साल की गर्भवती, 37 दिन बाद भिखारियों ने बताई पहचान

Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने 37 लगातार महिला के परिजनों के बारे में पता लगाया। इसी बीच एमपी के कुछ भिखारियों ने महिला की पहचान कर ली। अब महिला को उसके परिजनों के हवाले कर दिया है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 11, 2025

Delhi Police reunite pregnant woman lost her family

दिल्ली पुलिस ने मानसिक रूप से अस्वस्‍थ महिला को परिवार से मिलाया। (फोटोः @DelhiPolice)

Delhi Police: दिल्ली पुलिस की सीमापुरी थाना टीम ने एक ऐसा कार्य किया, जिसने मानवता और पुलिस कर्तव्य की सच्ची मिसाल पेश की। 37 दिन की अथक मेहनत और संवेदनशील प्रयासों के बाद पुलिस ने एक गर्भवती और मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को उसके परिवार से मिलाया। यह भावुक पुनर्मिलन 7 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (IHBAS) में हुआ, जहां महिला का इलाज चल रहा था।

भटकती महिला से अस्पताल तक का सफर

दरअसल, 1 सितंबर 2025 को सीमापुरी पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ गर्भवती महिला भटक रही है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे संभाला और प्राथमिक जांच के बाद जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। 4 सितंबर को छुट्टी मिलने पर पुलिस ने महिला को कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने उसकी मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए उसे IHBAS में भर्ती करने का आदेश दिया और अस्पताल निदेशक से उसकी विस्तृत स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी।

परिवार की तलाश में 37 दिन भटकी पुलिस

महिला की पहचान करने और उसे उसके परिवार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस की दो टीमें एक्टिव की गईं। दिल्ली पुलिस ने भरसक प्रयास किया कि उसके परिवार का पता चल जाए। इसके लिए हेड कांस्टेबल अंकुश को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के रानीखेरा गांव भेजा गया, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने फिर महिला की तस्वीर और जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई। ताकि कोई रिश्तेदार संपर्क कर सके।

इसी बीच सितंबर में IHBAS से सूचना मिली कि महिला ने एक प्रीमैच्योर बेटी को जन्म दिया, जिसे उपचार के लिए SDN अस्पताल में भर्ती किया गया था, जबकि मां को फिर से जीटीबी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दुर्भाग्य से बच्ची का निधन हो गया और उसका शव 48 घंटे तक जीटीबी अस्पताल में रखा गया। इस बीच लगातार दिल्‍ली पुलिस महिला की पहचान के लिए प्रयासरत रही।

उम्मीद की डोर और सफलता की किरण

एक महीने तक खोजबीन करने के बाद भी पुलिस को महिला के परिवार का पता नहीं चल सका, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हार नहीं मानी। हेड कांस्टेबल अंकुश और कांस्टेबल राज की टीम को दोबारा मध्य प्रदेश भेजा गया। इस बार उन्होंने बागेश्वर धाम और आसपास के गांवों में लोगों से संपर्क किया। वहां के कुछ स्थानीय भिखारियों ने महिला को पहचानने का दावा किया। पुलिस ने तत्काल उस क्षेत्र में पोस्टर लगवाए और खोज अभियान को तेज किया। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार परिवार का पता चल गया। 7 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने महिला के परिजनों को दिल्ली बुलाया और IHBAS अस्पताल में उनकी मुलाकात कराई। परिवार के सदस्यों ने महिला को पहचानते ही भावुक होकर गले लगा लिया।

मानवता की जीत पर न्यायालय की सराहना

महिला के परिवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने सीमापुरी पुलिस टीम की इस संवेदनशील और समर्पित कार्रवाई की खुलकर सराहना की और डीसीपी को आदेश दिया कि संबंधित पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाए। 37 दिन की इस मेहनत ने न केवल एक बिखरे परिवार को फिर से जोड़ा, बल्कि यह दिखा दिया कि पुलिस वर्दी के पीछे भी एक संवेदनशील हृदय धड़कता है, जो कर्तव्य से बढ़कर इंसानियत को महत्व देता है।

ये भी पढ़ें

पति जेल गया तो पत्नी ने पड़ोसी से बनाए अवैध संबंध, सात लड़कों तक पहुंची प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत
नई दिल्ली
Ghaziabad Husband murder wife lover plot exposed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

11 Oct 2025 03:03 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / पुलिस को भटकती मिली 30 साल की गर्भवती, 37 दिन बाद भिखारियों ने बताई पहचान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

कंफर्म टिकट वाले यात्री 90 मिनट पहले पहुंचें स्टेशन, वरना…दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा बदलाव

Confirm tickets Passengers New Delhi Railway Station 90 minutes Before On Diwali Travel Rush
नई दिल्ली

दिल्ली की दिवाली होगी पटाखों वाली!, सुप्रीम कोर्ट पांच दिनों के लिए हटा सकता है बैन

Delhi-NCR firecrackers ban
राष्ट्रीय

Gold Silver Price Today: एक महीने में सोना 11,000 और चांदी 21,000 रुपये हुई महंगी, जानिए दिसंबर तक कहां जाएंगे भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

भारत के स्वर्ण भंडार में लगातार हो रहा इजाफा, 880 टन तक पहुंचा, जानिए विदेशी मुद्रा भंडार का हाल

India forex reserves
कारोबार

भारत और यूके मिलकर बनाएंगे एआई का संयुक्त केंद्र

विश्‍व की अन्‍य खबरें
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.