कोडीन सीरप के बाद अब बिजनौर में पकड़ी गयी डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की नशीली दवाईयां और इंजेक्शन

टीम को यह इनपुट मिला था बिजनौर में बड़ी संख्या में प्रतिबंधित दवाईयों का जखीरा है। ये सभी वो दवाईयां हैं जिन्हे बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बाजार में नहीं बेचा जा सकता। इस इनपुट पर सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स एसपी मनोज नरवाल अपनी टीम के साथ बिजनौर पहुंचे। यहां उन्होंने मेडिसिन प्वाइंट नाम से एक मेडिकल एजेंसी पर छापेमारी की। इस एजेंसी के प्रोपराइटर सुधाकर रस्तोगी बताए गए हैं। छापेमारी के दौरान टीम को मौके से ट्रामाडोल, अल्प्राजोल और पेंटाजोसिन के टेबलेट और इंजेक्शन बड़ी मात्रा में मिले। इस छापेमारी के दौरान पुलिस को हॉलसेल मेडिकल स्टोर से कोडीन युक्त सिरप की भी कुछ शीशी मिली हैं। टीम ने इन सभी दवाईयों को जब्त करते हुए केस प्रॉपर्टी बनाया है और कोतवाली में सारी दवाईयां रखवा दी हैं।