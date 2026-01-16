Weather Forecast: 19 जनवरी को दस्तक देगा नया पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी

Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने सितम ढा रखा है। मौसम का प्रभाव कुछ ऐसा है कि दिल्ली में सुबह-शाम कोहरे से जहां विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है, वहीं प्रदूषण के चलते लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है ‌कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अब दिल्ली-एनसीआर में मौसम के रुख में बदलाव दिखेगा। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो शुक्रवार को दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में छिटपुट बादल भी छाए रहे। इससे दिन में निकलने वाली धूप की तीव्रता में कमी दर्ज की गई, जिससे दिन में भी लोगों को ठंड का अहसास हुआ। मौसम विभाग की मानें तो 22 जनवरी तक यानी अगले पांच दिन दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान हवा की रफ्तार भी बेहद धीमी दर्ज की जाएगी, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है।