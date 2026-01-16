16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Weather Forecast: 19 जनवरी को दस्तक देगा नया पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी

Weather Forecast: भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 19 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसके प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर के मौसम में बादलों की आवाजाही के साथ बड़ा बदलाव दिखेगा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 16, 2026

Weather Forecast new western disturbance expected on 19 January imd yellow alert in Delhi-NCR

मौसम अलर्ट

Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने सितम ढा रखा है। मौसम का प्रभाव कुछ ऐसा है कि दिल्ली में सुबह-शाम कोहरे से जहां विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है, वहीं प्रदूषण के चलते लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है ‌कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अब दिल्ली-एनसीआर में मौसम के रुख में बदलाव दिखेगा। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो शुक्रवार को दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में छिटपुट बादल भी छाए रहे। इससे दिन में निकलने वाली धूप की तीव्रता में कमी दर्ज की गई, जिससे दिन में भी लोगों को ठंड का अहसास हुआ। मौसम विभाग की मानें तो 22 जनवरी तक यानी अगले पांच दिन दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान हवा की रफ्तार भी बेहद धीमी दर्ज की जाएगी, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है।

अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी

IMD विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 24 घंटे यानी शनिवार को भी दिल्ली-एनसीआर में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दिन के समय आसमान में हल्के बादल भी छाए रहेंगे। यह कोहरे का प्रभाव दुगना करेंगे और प्रदूषण को बढ़ावा देंगे। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। दूसरी ओर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि एक नया पश्चिमी 17 से 21 जनवरी के बीच एक्टिव हो रहा है। इसका असर दिल्ली-एनसीआर में भी दिखाई देगा। यानी इस बीच दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके चलते दिन में भी हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो 17 जनवरी से न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इस दिन न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

18 से 22 जनवरी तक कैसा रहेगा मौसम?

बात अगर 18 से 22 जनवरी के मौसम की करें तो दिल्ली-एनसीआर के तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 18 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री और 19-20 जनवरी को 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। इन्हीं दिनों में दोपहर के दौरान हवा की रफ्तार बेहद धीमी रहने से प्रदूषण एक बार फिर पांव पसार सकता है। IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 17-22 जनवरी के बीच हवा की रफ्तार 5-8 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 22 जनवरी को दिल्ली में बादल छाए रहने और सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। एनसीआर के इलाकों में भी मौसम लगभग इसी तरह बना रहने का अनुमान जताया गया है। यह पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश करवा सकता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना न के बराबर है। हालांकि इस दौरान बादल छाने के चलते दिन में भी कोहरा छाने की प्रबल संभावना है।

ये भी पढ़ें

जेठ के साथ यौन संबंध बनाने से मना करने पर पति ने पत्नी को दी भयंकर सजा, हैरान रह गई पुलिस
नई दिल्ली
woman harassment case muslim woman filed case against husband due to forced relation with brother in law

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

IMD latest forecast

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

16 Jan 2026 07:01 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Weather Forecast: 19 जनवरी को दस्तक देगा नया पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेरठ में पुलिस की नाक के नीचे चल रही पिस्टल फैक्ट्री, दिल्ली पुलिस ने मारा छापा

Delhi Police
नई दिल्ली

जेठ के साथ यौन संबंध बनाने से मना करने पर पति ने पत्नी को दी भयंकर सजा, हैरान रह गई पुलिस

woman harassment case muslim woman filed case against husband due to forced relation with brother in law
नई दिल्ली

अमीर बनने के लिए 29 साल की लड़की ने बॉयफ्रेंड को बनाया बाप, फिर शुरू किया शातिर खेल

Girlfriend boyfriend arrested for kidnapping five-year-old boy in Delhi Police disclosure
नई दिल्ली

IRCTC होटल घोटाले में बड़ा अपडेट! दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

irctc hotel scam high court seeks cbi reply on rabri devi plea
नई दिल्ली

11 साल में ही खड़बड़ा गया नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर, अब तोड़ने की तैयारी में जुटी रेखा सरकार

nathu colony flyover repair or demolition update due to safety issue
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.