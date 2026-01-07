पश्चिम बंगालः भाजपा चल रही माइक्रो मैनेजमेंट का दांव

भाजपा ने पूरे पश्चिम बंगाल को छह बड़े अंचलों में बांट कर माइक्रो मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। इन अंचलों की जिम्मेदारी चुनाव प्रबंधन में माहिर, राज्य से बाहर के नेताओं को सौंपी गई है। प्रभारी सभी दलों की गतिविधियों, अंतुष्ट पदाधिकारियों और संभावित दल-बदल पर नजर रखेंगे। पार्टी अंतिम समय तक विकल्प खुले रख कर टिकट देने की तैयारी में है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 77 सीटों पर जीत हासिल कर 38.14 प्रतिशत वोट हासिल किए थे, वहीं टीएमसी ने 48.02 प्रतिशत के साथ 213 सीट हासिल की थीं। इस बार भाजपा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व घुसपैठ को मुद्दा बना कर करीब 6 प्रतिशत वोट स्विंग की रणनीति पर काम कर रही है।