विनिर्माण प्रौद्योगिकी के लिए बनाएंगे सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस: वैष्णव

नई दिल्ली। केन्द्रीय रेल व आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गति शक्ति विश्वविद्यालय में विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहिए। विशेष रूप से विमानन, रेलवे और समुद्री क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए अलग स्तर की तकनीकी सटीकता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम छात्रों को स्नातक होने के बाद रोजगार के लिए तैयार करने और विविध रोजगार अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।