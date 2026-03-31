31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

विनिर्माण प्रौद्योगिकी के लिए बनाएंगे सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस: वैष्णव

नई दिल्ली। केन्द्रीय रेल व आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गति शक्ति विश्वविद्यालय में विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहिए। विशेष रूप से विमानन, रेलवे और समुद्री क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए अलग स्तर की तकनीकी सटीकता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम छात्रों को स्नातक होने के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed khan

Mar 31, 2026

नई दिल्ली। केन्द्रीय रेल व आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गति शक्ति विश्वविद्यालय में विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहिए। विशेष रूप से विमानन, रेलवे और समुद्री क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए अलग स्तर की तकनीकी सटीकता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम छात्रों को स्नातक होने के बाद रोजगार के लिए तैयार करने और विविध रोजगार अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वैष्णव ने यह बातें भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के अग्रणी विश्वविद्यालय, गतिशक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के बीच रेल भवन में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। वैष्णव ने सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की पहलों से सालाना कम से कम 1,000 छात्र लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने साकार करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र सालाना 10-12 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। यह गति अगले 15 वर्षों तक जारी रहने की उम्मीद है। उन्होंने जेवर हवाई अड्डे के हालिया उद्घाटन का उदाहरण देते हुए कहा कि यह राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के बीच निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी स्थापित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप विकास की गति को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय इस एकीकृत दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो विभिन्न लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को एकजुट करता है। इस दौरान डीजीसीए महानिदेशक फैज अहमद किदवई और जीएसवी कुलपति प्रो. मनोज चौधरी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार और केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा सहित रेलवे और नागरिक उड्डयन के अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Mar 2026 09:51 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / विनिर्माण प्रौद्योगिकी के लिए बनाएंगे सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस: वैष्णव

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिरला ने यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात की

नई दिल्ली

‘मेरी दोस्त से बात क्यों की?’ गुस्साए छात्र ने अपने ही दोस्त को मारा चाकू… अस्पताल में भर्ती

gokulpuri student stabbed over girl dispute delhi crime
नई दिल्ली

दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस पर 18 अप्रैल को बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ‘एक ही बार’ में निपटाएगा मामला

A major decision the fees private schools in Delhi will be taken on April 18
नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, नोएडा में धूल भरी हवाएं और फरीदाबाद में हल्की बारिश

delhi ncr weather update march 30 rain alert noida faridabad
नई दिल्ली

धरा गया धमकीबाज… कभी कोर्ट तो कभी स्कूलों को बम से उड़ाने की साजिश, दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

Delhi Police arrested man who threatened bomb schools
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.