12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Crime: घर से ऑफिस निकली 27 साल की लड़की का पार्क के पास मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Crime: दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा-2 स्थित एक पार्क के पास कार के नीचे युवती का संदिग्ध अवस्‍था में शव पड़ा मिला। युवती घर से रविवार को ऑफिस के लिए निकली थी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 12, 2026

Young Girl Dead body found under car near park in Greater Noida Crime

ग्रेटर नोएडा में ऑफिस के लिए निकली लड़की का कार के नीचे मिला शव।

Crime: राष्ट्रीय राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया। जब‌ ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा-2 स्थित पार्क के किनारे खड़ी कार के नीचे संदिग्ध अवस्‍था में एक 27 साल की लड़की का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल के बाद युवती की शिनाख्त की। युवती की पहचान 27 साल की दीपा के रूप में हुई है, जो सेक्टर बीटा-2 में अपने छोटे भाई के साथ किराए के कमरे में रहती थी। सूचना पर पहुंचे छोटे भाई ने बताया कि उसकी बहन नोएडा सेक्टर-60 ‌स्थित एक कॉल सेंटर में जॉब करती है, वह रविवार सुबह घर से ऑफिस के लिए निकली थी और रात तक घर नहीं पहुंची। उसका मोबाइल भी लगातार बंद जा रहा था।

माता-पिता का पहले हो चुका निधन

ग्रेटर नोएडा पुलिस सूत्रों का कहना है कि युवती के माता-पिता का निधन हो चुका है। इसके बाद दो भाइयों की देखभाल की जिम्मेदारी दीपा ही उठा रही थी। दीपा का एक भाई आगरा में नौकरी करता है, जबकि दूसरा भाई दीपा के साथ ही रहता है। पूछताछ में पता चला है कि दीपा मूलरूप से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के महोकंठ थानाक्षेत्र स्थित पिपरी गांव की रहने वाली थी। रविवार को वह छोटे भाई के लिए खाना बनाकर घर से ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंची। इसके बाद जब छोटे भाई ने उसके मोबाइल नंबर पर फोन किया तो नंबर बंद जा रहा था।

सोमवार सुबह कार के नीचे पड़ा मिला शव

सोमवार सुबह पार्क के पास टहलने निकले लोगों को कार के नीचे युवती का संदिग्ध हालात में शव पड़ा मिला। इसकी जानकारी फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को मामले की सूचना देकर मामले की गहन जांच-पड़ताल में जुट गई। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच-पड़ताल की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शव की कंडीशन देखकर किसी आपराधिक घटना से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मामला हादसे का भी हो सकता है। इसलिए बारीकी से मामले की जांच की जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से खुलेगा राज

पुलिस सूत्रों का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा युवती के मोबाइल की कॉल डिटेल भी मंगवाई जा रही है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस मामले में अहम साबित हो सकती है। दीपा की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में खलबली मच गई। आनन-फानन परिजन भी घटनास्‍थल पर पहुंच गए। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा-2 थाना प्रभारी का कहना है कि युवती ऑफिस के लिए निकली थी तो पार्क के पास कैसे पहुंची। इसका पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का सही-सही पता चल सकेगा।

ये भी पढ़ें

मैंने मस्जिद के पास जमा होने को…दिल्ली तुर्कमान गेट हिंसा में पुलिस के राडार पर आईं इन्फ्लुएंसर ऐमन रिजवी
नई दिल्ली
Influencer Aiman ​​Rizvi is on police radar in Delhi's Turkman Gate violence case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Published on:

12 Jan 2026 04:52 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Crime: घर से ऑफिस निकली 27 साल की लड़की का पार्क के पास मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु और केरल के मिशन में जुटा भाजपा नेतृत्व गृहमंत्री अमित शाह

राजनीति

डेढ़ दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिल्ली का तापमान, अब और बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, IMD की बड़ी चेतावनी

delhi ncr weather broke 13 years record while imd issued orange and yellow alert
नई दिल्ली

दिल्ली से एक महीने में लापता हो गए तीन बुजुर्ग, हाईकोर्ट ने पुलिस को जारी किया सख्त आदेश

delhi hc news delhi police is ordered to find three elderly missing from vasant kunj
नई दिल्ली

क्या सरकार एमिशन टैक्स लागू करने की तैयारी में है? जेएनयू की प्रोफेसर ने प्रदूषण उत्सर्जन कर का किया समर्थन

नई दिल्ली

पहले अपने घर की महिलाओं को…मुंबई में रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के बयान पर भड़का सियासी पारा

kapil mishra owaisi clash over hijab woman as pm sparks controversy in mumbai civic polls
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.