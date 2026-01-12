Crime: घर से ऑफिस निकली 27 साल की लड़की का पार्क के पास मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Crime: राष्ट्रीय राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया। जब‌ ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा-2 स्थित पार्क के किनारे खड़ी कार के नीचे संदिग्ध अवस्‍था में एक 27 साल की लड़की का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल के बाद युवती की शिनाख्त की। युवती की पहचान 27 साल की दीपा के रूप में हुई है, जो सेक्टर बीटा-2 में अपने छोटे भाई के साथ किराए के कमरे में रहती थी। सूचना पर पहुंचे छोटे भाई ने बताया कि उसकी बहन नोएडा सेक्टर-60 ‌स्थित एक कॉल सेंटर में जॉब करती है, वह रविवार सुबह घर से ऑफिस के लिए निकली थी और रात तक घर नहीं पहुंची। उसका मोबाइल भी लगातार बंद जा रहा था।