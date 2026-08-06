‘जब PM मोदी या अमित शाह बुलाएं तो जरूर जाना चाहिए’, NDA बैठक का न्योता मिलने पर बोले NCPI सांसद यूसुफ पठान

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और NDA के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में सांसदों की एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई थी। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस (TMC) से बगावत कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) का गठन करने वाले 20 सांसदों में से तीन सांसद इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक से दूरी बनाने वाले इन तीन मुस्लिम सांसदों में युसूफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान शामिल थे। लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहने से गठबंधन के साथ इन सांसदों के जुड़ाव को लेकर मतभेद के स्पष्ट संकेत मिल रहे थे। बागी सांसद अबू ताहिर खान तो सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं कि वे न तो बीजेपी में हैं और न ही एनडीए का हिस्सा हैं।