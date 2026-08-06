संसद गतिरोध पर राहुल गांधी की दो टूक, अमित शाह के बयान के बिना नहीं चलेगी कार्यवाही

इस पर राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर पहले गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बयान देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बिना सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाना संभव नहीं होगा। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद किरेन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और फिर गृह मंत्री अमित शाह को पूरी जानकारी दी।