ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को फिर झटका, सागर धनखड़ हत्याकांड में हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत

यह मामला साल 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई पहलवान सागर धनखड़ की मौत से जुड़ा है। आरोप है कि 4 और 5 मई 2021 की रात सागर धनखड़ और उनके कुछ साथियों को स्टेडियम परिसर में लाया गया था। वहां उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसमें सागर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।