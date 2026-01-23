बेलगावी में बिना भवन के 37 सरकारी स्कूल

बेलगावी शैक्षणिक जिले के सात क्षेत्रों में 32 स्कूलों के पास भवन नहीं है। इनमें से 20 सरकारी भवनों में और 12 किराए के भवनों में चल रहे हैं। बेलगावी महानगर में आठ, बैलहोंगल में तीन और खानापुर में एक स्कूल शामिल है। वहीं चिक्कोडी शैक्षणिक जिले के आठ क्षेत्रों में पांच स्कूल किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। इनमें गोकाक शहर के दो, गोकाक तहसील के कोन्नूर, चिक्कोडी के करोशी और हुक्केरी तहसील के संकेश्वर के स्कूल शामिल हैं।