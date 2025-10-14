Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

फोरम में 60 फीसदी आदेशों का पालन नहीं, अपने हक का पैसा लेने के लिए दुबारा आना पड़ रहा

अपने अधिकारों को लेकर उपभोक्ता जागरूक हुए हैं। इस कारण उपभोक्ता फोरम में हर सेक्टर के केस बढ़े हैं। इसमें बीमा, बिजली, स्वास्थ्य, बैंक, फायनेंस, रेलवे सहित अन्य विभागों के खिलाफ लोगों ने परिवाद दायर किए हैं। मेडिक्लेम को लेकर जो आदेश हुए हैं, उनका पैसा मिलने में पक्षकार को आसानी है। शेष सेक्टर की कंपनियां आसानी से पैसा नहीं दे रही हैं।

2 min read

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Oct 14, 2025

District Consumer Disputes Redressal Commission

District Consumer Disputes Redressal Commission

महेंद्र सिंह ने जैतल कंस्ट्रक्शन में फ्लैट खरीदा, लेकिन बिल्डर ने जो वादे किए, उन्हें पूरा नहीं किया। जब पैसे मांगे तो वापस नहीं किए। महेंद्र ने 2017 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) में वाद पेश किया। फोरम ने 18 फीसदी ब्याज के साथ 3.50 लाख रुपए दिए जाने का आदेश दिया। बिल्डर ने 18 फीसदी ब्याज के आदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में चुनौती दी, लेकिन अपील में कोर्ई बदलाव नहीं हुआ। आदेश यथावत रखा। पैसा लेने के लिए कंटेम लगाया है और वसूली के लिए इजरा भी जारी हो गया, लेकिन पैसा नहीं मिल पाया। आरएन कुशवाह ने सहारा में निवेश किया था। सहारा से 10 लाख रुपए लेने हैं। आयोग से केस भी जीत गए। 2022 से पैस के लिए लड़ रहे हैं। अकले दो उपभोक्ता ऐसे नहीं है, जिनके पक्ष में आदेश के बाद पैसे के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। 60 फीसदी से अधिक लोगों को दुबारा कंटेम लगाना पड़ रहा है। वसूली के लिए इजरा भी लगा है। चिटफंड, बैंक, बिजली, हॉस्पिटल व सरकारी विभागों पैसा देने में आनाकानी करते हैं।

दरअसल अपने अधिकारों को लेकर उपभोक्ता जागरूक हुए हैं। इस कारण उपभोक्ता फोरम में हर सेक्टर के केस बढ़े हैं। इसमें बीमा, बिजली, स्वास्थ्य, बैंक, फायनेंस, रेलवे सहित अन्य विभागों के खिलाफ लोगों ने परिवाद दायर किए हैं। मेडिक्लेम को लेकर जो आदेश हुए हैं, उनका पैसा मिलने में पक्षकार को आसानी है। शेष सेक्टर की कंपनियां आसानी से पैसा नहीं दे रही हैं।

दो दिन ही सुनवाई, इसलिए लंबे खिंच रहे केस

- उपभोक्ता फोरम जजों की कमी से जूझ रहा है। ग्वालियर के जज के पास अंचल के उपभोक्ता फोरम के भी प्रभार है। इस कारण ग्वालियर के केसों की हफ्ते में दो दिन सुनवाई हो पा रही है। इस कारण केस का फैसला लंबा खिंच रहा है।

- वसूली के केस भी लंबित है। इसमें सबसे ज्यादा सहारा चिटफंड के खिलाफ प्रकरण लंबित है, क्योंकि सहारा ने लोगों के पैसे नहीं लौटाए हैं। डायरेक्टरों के गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुके हैं।

इस तरह की शिकायतें अधिक

- चिटफंड कंपनियों ने लोगों के पैसे नहीं लौटाए हैं। प्रशासन के पास भी आवेदन लगाए, लेकिन अब लोग चिटफंड कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस लगा रहे हैं।

- बिजली कंपनी से जारी होने वाले बिल से लोगों को शिकायत है। बिजली कंपनी पर चोरी के पंचनामे गलत बनाने का आरोप है। फोरम में केस बढ़े हैं।

- फायनेंस, रेलवे, रेस्टोरेंट व हॉस्पिटल के मामले भी आ रहे हैं। इसके अलावा बिल्डरों के खिलाफ भी लोगों ने केस लगाए हैं।

- साडा व जीडीए के खिलाफ भी लोगों ने प्रकरण दर्ज किए हैं। साडा ने लोगों को प्लॉट का कब्जा नहीं दिया है।

एक्सपर्ट

- फोरम से आदेश होने के बाद कंपनी व बिल्डर आसानी से पैसे नहीं देते हैं। इसके लिए कंटेम लगाना पड़ता है। इजरा भी जारी हो गए हैं, उसके बाद मुश्किल से भुगतान करते हैं।

सत्या शर्मा, अधिवक्ता उपभोक्ता मामलों के

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Oct 2025 11:10 am

Hindi News / News Bulletin / फोरम में 60 फीसदी आदेशों का पालन नहीं, अपने हक का पैसा लेने के लिए दुबारा आना पड़ रहा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

4 हजार से अधिक घरों में खड़ी कारें फिर भी छीन रहे गरीबों का हक

झालावाड़

emotional blackmailing का कारोबार, एक दिन में कमा रहे 500 से 1500 हजार

emotional blackmailing
जबलपुर

निर्देश जारी… टीचर्स को करनी होगी ‘अतिरिक्त ड्यूटी’, लगेंगी स्पेशल क्लास

(फोटो सोर्स: AI Image)
भोपाल

‘गहलोत वंशवाद-परिवारवाद के ध्वजवाहक, कांग्रेस क्यों न राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़वाए’ उदयपुर में बोले गौरव वल्लभ

Gaurav Vallabh
उदयपुर

दमोह रेलवे स्टेशन पुनर्विकास में सुस्ती, 27 करोड़ की योजना के काम अंधूरे

Damoh Railway Station
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.