गुजरात की झांकी में दिखेगी वंदे मातरम की झलक

झांकी के मध्य भाग में राष्ट्रीय ध्वज की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाया गया है। इसमें वर्ष 1906 में कोलकाता के पारसी बागान में क्रांतिकारियों की ओर से फहराए गए वंदे मातरम अंकित ध्वज से लेकर, वर्ष 1907 में मैडम कामा की ओर से पेरिस में फहराए गए ध्वज, वर्ष 1917 में होमरूल आंदोलन के दौरान डॉ. एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की ओर से प्रस्तुत ध्वज, वर्ष 1921 में पिंगलीवेंकैया की ओर से गांधी जी को दिखाए गए ध्वज, वर्ष 1931 में तीन रंगों वाले चरखे के ध्वज और अंततः 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की ओर से स्वीकृत वर्तमान तिरंगे की यात्रा को दिखाया गया है।