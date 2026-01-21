पनिहार के जंगल से खेत में घुसा चीता, मटर तोड़ रहे मजदूरों में दहशत

ग्वालियर. पनिहार क्षेत्र के जंगल से सटे खेत में मंगलवार सुबह मटर तोड़ रहे मजदूरों के बीच अचानक एक चीता आ पहुंचा। चीते को देखते ही खेत में काम कर रहे मजदूर घबरा गए और अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन अमले ने मौके पर पहुंचकर आसपास के खेतों और जंगल क्षेत्र में सर्चिंग की, जिसके बाद चीता वापस जंगल की ओर निकल गया।