पनिहार के जंगल से खेत में घुसा चीता, मटर तोड़ रहे मजदूरों में दहशत

ग्वालियर. पनिहार क्षेत्र के जंगल से सटे खेत में मंगलवार सुबह मटर तोड़ रहे मजदूरों के बीच अचानक एक चीता आ पहुंचा। चीते को देखते ही खेत में काम कर रहे मजदूर घबरा गए और अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन अमले ने मौके पर पहुंचकर आसपास के खेतों और जंगल क्षेत्र में सर्चिंग की, जिसके बाद चीता वापस जंगल की ओर निकल गया।
वन विभाग के अनुसार यह वही चीता है, जो पिछले करीब तीन महीनों से ग्वालियर और आसपास के वन क्षेत्रों में सक्रिय है। इन दिनों चीता पनिहार क्षेत्र के जंगलों में घूम रहा है और बीच-बीच में जंगल से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में पहुंच जाता है। मंगलवार को भी वह जंगल से निकलकर खेतों तक आ गया।
रात में ज्यादा होता है सक्रिय
ग्वालियर वन मंडल के घाटीगांव क्षेत्र के लखनपुरा और तिलावली के जंगलों में इस माह कई बार इस चीते को देखा गया है। दिन के समय नजरों से ओझल रहने वाला चीता रात होते ही सक्रिय हो जाता है और लंबी दूरी तय करता है। कभी घाटीगांव तो कभी पनिहार क्षेत्र तक इसकी मूवमेंट दर्ज की जा रही है।
ग्रामीणों को दी सतर्कता की सलाह
वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को एहतियात बरतने की अपील की है। विभाग का कहना है कि क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ग्रामीण जंगल और खेतों की ओर अकेले न जाएं। खासतौर पर सुबह-शाम के समय सतर्क रहें और किसी भी तरह की गतिविधि दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना दें।
