तलघर में पानी भरकर छोड़ने से बड़ा हादसा टला

मल्टी और मकान की दीवार गिरी, वार्ड 22 लवली किराना स्टोर के पास की घटना
ग्वालियर। थाटीपुर मुरार क्षेत्र के वार्ड 22 में बिल्डर की लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बनते-बनते रह गई। लवली किराना स्टोर के पास एक बिल्डर द्वारा तलघर निर्माण के लिए कराई गई खुदाई में बारिश का पानी भरने से पास में बनी मल्टी और एक मंजिला मकान की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
जानकारी के अनुसार बिल्डर इंद्रेश जैन द्वारा करीब 4000 वर्गफुट क्षेत्र में तलघर निर्माण के लिए गहरी खुदाई कराई जा रही थी। मंगलवार की दोपहर और शाम को हुई बारिश के बाद खुदाई वाले गड्ढे में भारी मात्रा में पानी भर गया। यही पानी पास में स्थित धनावत इनक्लेव की दो मंजिला मल्टी और पीछे बने एक मंजिला मकान की बाउंड्री की नींव तक पहुंच गया।
नींव कमजोर होने से धनावत इनक्लेव मल्टी की आउटडर बाउंड्री और पीछे बने मकान की दीवार भरभरा कर तलघर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर पड़ी। दीवार गिरते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।
आठ परिवार रहते हैं मल्टी में, बड़ा खतरा टला
बताया जा रहा है कि धनावत इनक्लेव मल्टी में आठ परिवार निवासरत हैं। यदि मल्टी की मुख्य संरचना प्रभावित होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जान भी जा सकती थी। सौभाग्य से समय रहते सिर्फ बाउंड्री और दीवार गिरने की घटना हुई।
नियमों को ठेंगा, मौके पर पहुंचे निगम अधिकारी
घटना की सूचना मिलते ही सिटी प्लानर महेंद्र अग्रवाल, भवन अधिकारी यशवंत मैकले, जोनल अधिकारी अमित साहू सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वार्ड 22 में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और इसी लापरवाही का नतीजा यह हादसा है।
