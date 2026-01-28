तलघर में पानी भरकर छोड़ने से बड़ा हादसा टला

जानकारी के अनुसार बिल्डर इंद्रेश जैन द्वारा करीब 4000 वर्गफुट क्षेत्र में तलघर निर्माण के लिए गहरी खुदाई कराई जा रही थी। मंगलवार की दोपहर और शाम को हुई बारिश के बाद खुदाई वाले गड्ढे में भारी मात्रा में पानी भर गया। यही पानी पास में स्थित धनावत इनक्लेव की दो मंजिला मल्टी और पीछे बने एक मंजिला मकान की बाउंड्री की नींव तक पहुंच गया।