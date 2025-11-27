महाकौशल शुगर मिल में घुसे युवक तो हाथापाई, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप, पुलिस में शिकायत

Patrika LogoSwitch to English

समाचार

Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Nov 27, 2025

बचई स्थित मिल परिसर में हुए घटनाक्रम की स्थिति। मिल के सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड दृश्य।

A commotion erupted on Tuesday morningनरसिंहपुर. जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम बचई स्थित महाकौशल शुगल मिल में मंगलवार की सुबह उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब मिल परिसर में कुछ युवकों ने प्रवेश किया। कुछ देर बाद ही यहां हाथापाई होने लगी। जिसकी सूचना पर पहुुंंची मुंगवानी पुलिस ने मामला शांत कराया। घटना में दोनों पक्षों की ओर से शिकायती आवेदन दिए गए हैं। जिनको पुलिस ने जांच में लिया है। घटनाक्रम से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं।
घटनाक्रम में सामने आई शुगर मिल की सीसीटीवी फुटैज में कुछ युवक मिल परिसर में प्रवेश करते हुए तौल कांटे को बंद कराते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद मारपीट होने लगती है। आरोप है कि मिल के कर्मचारियों ने बजरंग दल के नगर संयोजक जयदीप दुबे के साथ मारपीट की है। बुधवार को बजरंग दल ने एक ज्ञापन एसपी के नाम भी दिया है। वहीं मिल प्रबंधन कह रहा है कि मंगलवार सुबह करीब 11 बजे करीब कुछ युवक अचानक मिल परिसर में घुस गए। वे सुरक्षा गार्ड केबिन में गए। इसके बाद तौल कांटों को बंद कराया, जिसके कारण मिल का संचालन ठप पड़ गया। आरोप ये भी है कि वे सुरक्षा भवन में गए और यहां पर उन्होंने कई बार आपातकालीन सायरन भी बजाया। फैक्टरी के मेन गेट को भी खींचकर जमीन पर गिरा दिया। जिससे कर्मचारी डर गए। प्रबंधन का दावा है कि घटनाक्रम यहां सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड है।
नगर संयोजक का आरोप, शिकायत मिलने पर पहुंचे
घटनाक्रम के एक अन्य वीडियो में जिस युवक को कुछ लोग पीटते दिख रहे हैं उसमें पिटने वाला युवक बजरंग दल का नगर संयोजक जयदीप दुबे बताया गया है। जयदीप का आरोप है कि उसे मिल में गन्ने की कम तौल होने की जानकारी मिली थी। जिससे उसने मिल में जाकर तौल कांटों और चेन को बंद कराया। इसी दौरान मिल संचालक नवाब रजा आए और उन्होंने गालीगलौच की। कुछ देर में मारपीट हो गई।
वर्जन
घटनाक्रम सामान्य है, मामले में दोनों पक्षों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मिल प्रबंधन ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर उपद्रव करने का आरोप लगाया है। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मिल संचालन से प्रदूषण और गलत तुलाई की शिकायत दर्ज कराई है। प्रकरण की जांच की जा रही है।
एसआई अनिल तिवारी, मुंगवानी थाना प्रभारी
मिल परिसर में जयदीप नाम के युवक के साथ कुछ अन्य युवकों की भीड़ आ गई थी।
वे तरह-तरह के कामों का ठेका मांग रहे थे, जिसे देने से मना किया तो उन्होंने उपद्रव किया। मिल को बंद कराया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है।
नवाब रजा, महाप्रबंधक, महाकौशल शुगर मिल बचई

