आबूरोड: चार साल से शारीरिक शिक्षक के भरोसे उच्च प्राथमिक विद्यालय, बच्चों की टीसी ले गए अभिभावक

करीब दस साल पहले शिक्षकों के सभी पद भरे होने से विद्यालय में करीब 225 बच्चों का नामांकन था। जैसे-जैसे शिक्षकों के पद रिक्त होते गए बच्चों की संया घटती चली गई। इस साल करीब आधा दर्जन बच्चों के अभिभावकों ने टीसी निकलवाकर उनको अन्य विद्यालयों में प्रवेश दिलवा दिया। आज छात्र-छात्राओं की संया 63 रह गई है। शिक्षकों के खाली पद नहीं भरे तो हो सकता है आने वाले दो-तीन साल में विद्यालय में एक भी बच्चा नजर नहीं आए।