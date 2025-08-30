आदि कर्मयोगी योजना : मप्र में आदिवासी बहुल 11 हजार गांवों की तकदीर बदलेंगे तीन लाख कर्मयोगी

केंद्र सरकार आदिवासी बहुल गांवों की गलियों को चमकाने के लिए आदि कर्मयोगी योजना लेकर आई है। इसकी शुरूआत दो अक्टूबर से करने की तैयारी है। प्रारंभिक चरण में योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसमें सिविल सोसाइटी संगठन ( सीएसओ ) की मुख्य भूमिका होगी। योजना के प्रारंभिक चरण में पांच विभागों के अधिकारी प्रशिक्षण लेकर भी लौट आए हैं। जो जिला व ब्लॉक स्तर के गांव में कर्मयोगी तैयार करेंगे। योजना को 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लागू करने की तैयारी है। जिला कलेक्टर विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाने में जुटे हैं।