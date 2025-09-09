राजघराने से ताल्लुक रखने वाली ये एक्ट्रेस, जिसकी शादी और तलाक बनी टॉक ऑफ द टाउन

बता दें कि अदिति और सिद्धार्थ की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने उन्हें खूब बधाई दी। आज अदिति और सिद्धार्थ खुशी-खुशी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। अदिति राव हैदरी की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने शाही परिवार से होने के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। अदिति ने यह भी साबित किया है कि प्यार किसी भी उम्र में मिल सकता है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता।