Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

राजघराने से ताल्लुक रखने वाली ये एक्ट्रेस, जिसकी शादी और तलाक बनी टॉक ऑफ द टाउन

Aditi Rao Hydari: बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा, जिनका राजघराने से गहरा नाता है, हाल ही में अपनी शादी के कारण शहर में चर्चा का विषय बन गई हैं और उनकी शादी बनी थी टॉक ऑफ द टाउन, जिससे उनकी निजी जिंदगी और शाही लाइफस्टाइल में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 09, 2025

राजघराने से ताल्लुक रखने वाली ये एक्ट्रेस, जिसकी शादी बनी टॉक ऑफ द टाउन
अदिति राव हैदरी (फोटो सोर्स: x)

Aditi Rao Hydari: बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाली अदिति राव हैदरी सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक राजघराने से भी ताल्लुक रखती हैं। हाल ही में उन्होंने एक्टर सिद्धार्थ के साथ शादी करके एक बार फिर सुर्खियां बटोरीं। अदिति का यह सफर बेहद दिलचस्प है, जिसमें रॉयल बैकग्राउंड से लेकर फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने और प्यार पाने तक की कहानी शामिल है।

राजघराने से ताल्लुक रखने वाली ये एक्ट्रेस

अदिति राव हैदरी का जन्म हैदराबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके परदादा अकबर हैदरी 1869 से 1941 तक हैदराबाद रियासत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके चाचा असम के पूर्व राज्यपाल थे। उनकी मां विद्या राव एक मशहूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं। अदिति के नाना जे रामेश्वर राव तेलंगाना के वानापर्थी रियासत के राजा थे। इस तरह अदिति एक शाही खानदान से ताल्लुक रखती हैं।

ये भी पढ़ें

Akshay Kumar Birthday: एक फ्लाइट और जिंदगी बदल गई, ये एक्टर वेटर से बना रातोंरात सुपरस्टार
बॉलीवुड
Akshay kumar: एक फ्लाइट और जिंदगी बदल गई, वेटर से बने रातोंरात सुपरस्टार

इनकी शादी बनी टॉक ऑफ द टाउन

अदिति की पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही है। कहा जाता है कि 21 साल की उम्र में उन्होंने अभिनेता सत्यदीप मिश्रा से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद अदिति ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया।

अदिति राव हैदरी( फोटो सोर्स: x)

दरअसल, कुछ सालों बाद अदिति की जिंदगी में सिद्धार्थ आए। दोनों ने 2021 में आई तेलुगु फिल्म 'महा समुद्रम' में साथ काम किया। इस दौरान दोनों करीब आए और प्यार में पड़ गए। लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, अदिति और सिद्धार्थ ने 2024 में शादी कर ली। अदिति और सिद्धार्थ की शादी टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर फैंस चारो तरफ इनके ही चर्चे थे।

अदिति और सिद्धार्थ की शादी

बता दें कि अदिति और सिद्धार्थ की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने उन्हें खूब बधाई दी। आज अदिति और सिद्धार्थ खुशी-खुशी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। अदिति राव हैदरी की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने शाही परिवार से होने के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। अदिति ने यह भी साबित किया है कि प्यार किसी भी उम्र में मिल सकता है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

09 Sept 2025 12:48 pm

Hindi News / News Bulletin / राजघराने से ताल्लुक रखने वाली ये एक्ट्रेस, जिसकी शादी और तलाक बनी टॉक ऑफ द टाउन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.