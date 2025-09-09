राजघराने से ताल्लुक रखने वाली ये एक्ट्रेस, जिसकी शादी और तलाक बनी टॉक ऑफ द टाउन

Aditi Rao Hydari: बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाली अदिति राव हैदरी सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक राजघराने से भी ताल्लुक रखती हैं। हाल ही में उन्होंने एक्टर सिद्धार्थ के साथ शादी करके एक बार फिर सुर्खियां बटोरीं। अदिति का यह सफर बेहद दिलचस्प है, जिसमें रॉयल बैकग्राउंड से लेकर फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने और प्यार पाने तक की कहानी शामिल है।
अदिति राव हैदरी का जन्म हैदराबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके परदादा अकबर हैदरी 1869 से 1941 तक हैदराबाद रियासत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके चाचा असम के पूर्व राज्यपाल थे। उनकी मां विद्या राव एक मशहूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं। अदिति के नाना जे रामेश्वर राव तेलंगाना के वानापर्थी रियासत के राजा थे। इस तरह अदिति एक शाही खानदान से ताल्लुक रखती हैं।
अदिति की पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही है। कहा जाता है कि 21 साल की उम्र में उन्होंने अभिनेता सत्यदीप मिश्रा से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद अदिति ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया।
दरअसल, कुछ सालों बाद अदिति की जिंदगी में सिद्धार्थ आए। दोनों ने 2021 में आई तेलुगु फिल्म 'महा समुद्रम' में साथ काम किया। इस दौरान दोनों करीब आए और प्यार में पड़ गए। लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, अदिति और सिद्धार्थ ने 2024 में शादी कर ली। अदिति और सिद्धार्थ की शादी टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर फैंस चारो तरफ इनके ही चर्चे थे।
बता दें कि अदिति और सिद्धार्थ की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने उन्हें खूब बधाई दी। आज अदिति और सिद्धार्थ खुशी-खुशी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। अदिति राव हैदरी की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने शाही परिवार से होने के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। अदिति ने यह भी साबित किया है कि प्यार किसी भी उम्र में मिल सकता है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता।