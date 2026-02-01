भीलवाड़ा नगर निगम व छह नगर पालिका में आया प्रशासक राज

बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने पर शुक्रवार को नगर निगम सभागार में समारोह आयोजित किया गया। इसमें पार्षदों के साथ ही शहर के प्रबद जनों ने हिस्सा लिया। आयोजित समारोह के दौरान महापौर पाठक ने कहा कि पांच साल का भाजपा शासित बोर्ड का कार्यकाल एतिहासिक व यादगार रहा। इस अव​धि में शहर को नगर निगम की सौगात के साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण व ​विकास को पर लगे है। निगम को राजस्व आय भी अर्जित की गई। समारोह में वि​भिन्न संगठनों व संस्थाओं ने पाठक का सम्मान किया। इस मौके पर उप महापौर रामलाल योगी, प्रतिपक्ष नेता धर्मेन्द्र पारीक, शहर कांग्रेस अध्यक्ष ​शिवराम खटीक, नगर निगम आयुक्त ​हेमाराम चौधरी समेत पार्षद गण मौजूद थे।