Ahmedabad: लुप्त होने के कगार पर पहुंचे पक्षियों के अवैध व्यापार का पर्दाफाश

एक टीम ने 23 नवंबर को शाहपुर में कीडी पाडा की पोल स्थित एक घर में पुख्ता सूचना पर दबिश दी। घर से 34 इंडियन स्टार टोरटॉइस जब्त किए गए। ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची-1 में शामिल हैं। इन सभी कछुओं पिंजरे में कैद हालत में पाया गया। वहीं दूसरी टीम ने शाहपुर में गुंडी चौक में जांच करने पर यहां के एक घर से 101 तोते (रोज रिंग पैराकीट -सुडा पोपट) बरामद हुए। ये सभी पिंजरे में कैद थे। यह तोते भी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची-2 में शामिल हैं। इनका व्यापार करना भी प्रतिबंधित है। इन सभी कछुओं और तोतों को जब्त कर लिया है। आगे की जांच के लिए इन्हें वन विभाग को सौंप दिया है। वनविभाग की दसक्रोई रेंज में स्थित वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर बोडकदेव में इन सभी को रखा गया है। इस मामले में वन विभाग की टीम ने जांच शुरू की है।