अहमदाबाद बनेगा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का संभावित मेजबान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह मोदी के सतत प्रयासों का परिणाम है। मजबूत खेल अधोसंरचना और खिलाड़ियों के विकास के कारण ही भारत को यह सम्मान प्राप्त होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह गुजरात और भारत दोनों के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की सराहना की और अहमदाबाद के चयन के बोर्ड के फैसले का स्वागत किया।