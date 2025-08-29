खेल प्रतिभाओं की नर्सरी है अलवर का इंदिरा गांधी स्टेडियम

अलवर की शुटिंग रेंज ने जिला स्तर से लेकर ओलंपियन तक खिलाड़ी दिए हैं। सांई के तत्वावधान में अलवर में फिलहाल शुटिंग का ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुटिंग के कोच कुलदीप तोमर बताते हैं कि अलवर के स्टेडियम में तैयारी करने वाले सौरभ चौधरी ने 2018 में में एशियन गेम में गोल्ड मैडल, 2021 में टौक्यो ओलंपिक में खेल चुके हैं। जीतने के साथ साथ सबसे कम उम्र का खिलाड़ी होने का रिकार्ड भी बनाया। इसके बाद खैरथल के रहने वाले निहाल यादव ने पैरा ओलंपिक में अलवर का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही यशा सिंह ने 2017 में नेशनल शुटिंगचैँपियन शिप 2017 में सिल्वर व ब्रौंच मैडल, कार्तिकेय ने नेशनल शुटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मैडल जीता, इसके साथ ही मोनू कुमार, अर्पित तोमर , देवेंद्र कुमार ने भी मैडल जीते हैं।